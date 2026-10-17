Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 17 ottobre 2026: Omer accetta un pericoloso lavoro, Ogulcan lascia Harika

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 14.30 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, sabato 17 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Omer sarà molto turbato non appena scoprirà che Asiye è svenuta a causa della sua denutrizione. Penserà di non essere capace di proteggere le sue sorelle, deciderà quindi di accettare un pericoloso e misterioso lavoro per garantire un futuro migliore alla sua famiglia.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 17 ottobre 2026: Akif corteggia ancora Suzan, i ragazzi perdonano Sengul

Quando guadagnerà i primi soldi Omer comprerà cibo e carbone per poter riscaldare la loro casa, ai familiari però dirà una bugia sul suo nuovo lavoro. A loro dirà che si occupa delle consegne in un supermercato. Nel frattempo Akif continuerà a corteggiare Suzan dopo che la moglie lo ha lasciato, Harika però farà di tutto per ostacolare una loro riconciliazione.

Ogulcan sarà convinto di aver sentito, da parte di Harika, delle parole che lo hanno profondamente deluso. Il ragazzo la ama molto ma deciderà comunque di mettere fine alla loro relazione. Intanto Orhan sarà indeciso sul destino della moglie, i ragazzi però decideranno di perdonarla e di offrirle il loro sostegno. Grazie anche all’aiuto di Doruk a scuola Asiye si riprenderà, Kaan nasconderà ciò che prova per lei. Resul organizzerà per tutta la classe una giornata al bowling e Tolga ne approfitterà per provocare di nuovo Omer.