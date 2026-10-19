Quarta Repubblica, anticipazioni 19 ottobre: le piazze devastate e nuovi filmati sul caso Garlasco

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Il nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, in onda lunedì 19 ottobre su Retequattro, si concentra sulle manifestazioni che hanno devastato diverse città italiane. Inoltre, Nicola Porro porta in studio immagini, testimonianze e video inediti che mostrano la violenza dei gruppi dell’estrema sinistra contro governo e forze dell’ordine. La puntata prosegue con un capitolo decisivo del caso Garlasco, grazie a nuovi filmati esclusivi che riaprono il dibattito.

A questo punto diventa inevitabile chiedersi: chi ha guidato gli scontri? Quali elementi emergono dai nuovi video? E come reagiscono gli ospiti in studio?

Quarta Repubblica: le piazze devastate e le testimonianze raccolte sul campo

La serata si apre con le immagini delle città colpite dagli scontri. Inoltre, Porro mostra video girati nelle ultime ore che documentano auto incendiate, vetrine distrutte e assalti contro le forze dell’ordine. Le testimonianze arrivano da cittadini, commercianti e agenti che hanno vissuto la notte di caos. Intanto, il programma ricostruisce la dinamica degli attacchi, evidenziando come i gruppi dell’estrema sinistra abbiano organizzato le incursioni in modo coordinato.

Porro analizza i movimenti dei manifestanti e mostra come abbiano scelto zone strategiche per colpire. Inoltre, il dibattito si accende subito, perché gli ospiti portano opinioni diverse e documenti che ampliano il quadro della protesta. La puntata mette in evidenza la preoccupazione crescente per la sicurezza urbana, mentre le immagini mostrano un livello di violenza che supera le normali manifestazioni di piazza.

Quarta Repubblica: nuovi filmati esclusivi sul caso Garlasco

Dopo le piazze, Porro introduce un nuovo capitolo del caso Garlasco, uno dei dossier più discussi della cronaca italiana. Inoltre, il programma presenta filmati esclusivi che aprono nuove domande sulla ricostruzione degli eventi. Le immagini mostrano dettagli che potrebbero cambiare la lettura di alcuni passaggi dell’indagine. Intanto, gli ospiti analizzano i video fotogramma per fotogramma, cercando di capire se emergono elementi utili per chiarire i punti rimasti oscuri.

Nel dibattito intervengono Armando Palmegiani, Matteo Fabbri, Milo Infante, Gennaro Cassese, Stefano Zurlo e altri esperti che seguono il caso da anni. Inoltre, il confronto mette in luce divergenze tecniche e interpretative che alimentano il dibattito pubblico. Porro guida la discussione e chiede agli ospiti di spiegare come questi nuovi filmati possano influire sulle prossime mosse della magistratura.

Quarta Repubblica: il confronto con Sallusti, Ruggieri, Borselli e gli altri ospiti

La puntata prosegue con un confronto serrato tra i protagonisti del dibattito politico e giornalistico. Inoltre, Porro chiama al tavolo Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paolo Romano, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Gianluca Zanella e altri ospiti. Ognuno porta una lettura diversa delle manifestazioni e delle responsabilità politiche. Intanto, il tema della sicurezza torna centrale, perché le immagini delle piazze mostrano un livello di violenza che preoccupa istituzioni e cittadini.

Il dibattito si sposta poi sul caso Garlasco, con analisi tecniche e domande che cercano di chiarire i punti rimasti irrisolti. Inoltre, gli ospiti discutono il ruolo dei media, delle indagini e delle nuove prove che continuano a emergere. La puntata si chiude con una sintesi dei temi affrontati e con l’anticipazione dei prossimi sviluppi delle inchieste.