Lo Stato delle Cose, anticipazioni 19 ottobre: la Commissione rivela i nomi sull’omicidio Rossi

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La puntata di Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 19 ottobre su Rai 3, porta in scena una serata carica di rivelazioni e tensioni. Inoltre, Massimo Giletti e Michele Santoro intrecciano politica, cronaca e giustizia con tre inchieste che scuotono il Paese. Il caso di David Rossi torna al centro del dibattito con una svolta attesa da anni, mentre altre indagini aprono scenari inquietanti sulla Sicilia e sul caso Sempio.

A questo punto diventa inevitabile chiedersi: chi sono i nomi che la Commissione sta per rivelare? Quali legami emergono con la ’Ndrangheta? E cosa succede nel caso Sempio?

Lo Stato delle Cose: la Commissione annuncia i nomi sull’omicidio Rossi

La puntata si apre con la svolta più attesa: la Commissione Parlamentare d’inchiesta annuncia che domani rivelerà i nomi dei presunti esecutori e mandanti dell’omicidio di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013. Michele Santoro analizza la ricostruzione degli ultimi movimenti di Rossi e spiega come la Commissione abbia raccolto nuovi elementi. Inoltre, emergono dettagli che collegano l’omicidio alla ’Ndrangheta, creando un quadro più ampio e inquietante.

In studio arrivano Gianluca Vinci, presidente della Commissione, e Carmelo Miceli, legale della famiglia Rossi. Vinci racconta il percorso investigativo, mentre Miceli chiarisce perché la famiglia attende da anni una verità completa. Intanto, la puntata mostra come la vicenda abbia attraversato governi, procure e apparati dello Stato, creando una rete di ombre che ora potrebbe finalmente dissolversi.

Lo Stato delle Cose: malasanità in Sicilia e infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

Dopo il caso Rossi, Giletti sposta i riflettori sulla Sicilia. Inoltre, la puntata presenta un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle tangenti e la malasanità, con particolare attenzione agli appalti pubblici di Palermo. Le indagini mostrano come l’ombra di Cosa Nostra si allunghi perfino sui tribunali, creando un sistema che condiziona decisioni, assegnazioni e controlli. In studio interviene Ismaele La Vardera, giornalista e deputato, che racconta retroscena e testimonianze raccolte durante le sue inchieste.

Inoltre, La Vardera spiega come la criminalità organizzata riesca a infiltrarsi nei servizi essenziali, sfruttando debolezze amministrative e complicità interne. Il quadro diventa sempre più inquietante e la puntata mostra documenti che evidenziano un sistema radicato e difficile da smantellare.

Il caso Sempio e lo scontro tra genetisti

La serata prosegue con gli ultimi sviluppi sul caso Andrea Sempio, arrivato alle battute finali. Inoltre, si attende la richiesta di rinvio a giudizio dei pm. La difesa di Sempio ha depositato cinque consulenze e punta su una nuova prova: l’impronta insanguinata della scarpa con suola a pallini, considerata la firma dell’assassino, risulta troppo piccola per essere di Sempio. In studio interviene Armando Palmegiani, autore della consulenza, insieme ad Angela Taccia, legale dell’indagato.

I due si confrontano con Antonio De Rensis, legale di Stasi, creando un dibattito serrato sulle prove scientifiche. Poi arriva lo scontro a distanza tra i genetisti Marzio Capra e Matteo Fabbri, protagonisti delle controanalisi sui pedali della bici di Stasi del 20 settembre 2007. Giletti chiede se entrambi fossero a conoscenza dei dati già nel 2007. Inoltre, il confronto mette in luce divergenze tecniche che potrebbero influire sulla lettura del caso. In studio partecipa anche Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, che analizza il contesto mediatico e giudiziario.