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Manfredonia, a De Luca la delega alla pianificazione del verde e alla forestazione

DELEGA ALLA PIANIFICAZIONE DEL VERDE E ALLA FORESTAZIONE

Nello scoutismo esistono tre motti che crescono con l’età dei bambini e bambine. Si incomincia con ECCOMI / DEL NOSTRO MEGLIO tra i lupetti e le coccinelle poi si prosegue con il SII PREPARATO per gli esploratori e le guide ed infine SERVIRE per i rover e le scolte. Se li leggiamo insieme viene fuori una frase che chiede di accettare di crescere facendo del proprio meglio, acquisendo competenze per servire nella vita.

Per questo motivo noi di Europa Verde facciamo politica. Lo scoutismo insegna che il servizio non è una parola da pronunciare nelle occasioni solenni. È una scelta quotidiana. Significa esserci, assumersi delle responsabilità, ascoltare, mettersi in gioco anche quando non si riceve nulla in cambio.

Amministrare una città significa assumersi la responsabilità delle persone che la abitano, soprattutto di quelle che hanno meno voce, meno opportunità, maggiori difficoltà. Significa ricordarsi che dietro ogni pratica amministrativa, ogni scelta di bilancio, ogni decisione urbanistica o ambientale, ci sono persone, famiglie, aspettative e diritti.

La politica come servizio, quindi, per essere strumenti di crescita della collettività. In questo caso attraverso la delega alla PIANIFICAZIONE DEL VERDE E FORESTAZIONE che il Sindaco Domenico La Marca ha conferito oggi al consigliere Alfredo De Luca, e che ringraziamo per la fiducia nelle nostre competenze.

Ma cosa vuol dire PIANIFICAZIONE DEL VERDE? Il Piano Comunale del Verde è uno strumento integrativo della pianificazione urbanistica generale che, oltre a disegnare una visione strategica dell’assetto semi-naturale, agrosilvocolturale, urbano e periurbano delle città, definisce i principi e fissa i criteri per la realizzazione e gestione delle aree verdi.

Il Piano Comunale del Verde dovrà essere strettamente connesso con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), con il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e con il Piano delle coste. Ma deve interfacciarsi anche con il Piano Comunale di Protezione Civile relativamente alla mappatura delle aree allagabili e di conseguenza ampliare le aree cosiddette di emergenza, attraverso la messa in sicurezza del territorio. Fondamentale potrà essere il contributo anche ad un futuro Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e soprattutto al Piano locale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (ADAPT), in quanto tra le azioni previste da questi piani è molto importante la messa a dimora di alberature e l’implementazione delle aree verdi. Dalla strutturazione dei corridoi ecologici e delle aree di forestazione urbana potrà prendere forma un piano di de-pavimentazione diffusa con la realizzazione di piazze, parcheggi e strade verdi.

Come si opererà? Occorre redigere dei documenti tecnici-politici che partono da un Quadro conoscitivo che si basa sul Censimento del verde e analizza le dotazioni di verde (secondo indicatori ben definiti) nonché la biodiversità vegetale ed animale presente nel nostro territorio.

Il Regolamento del Verde che deve contenere prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione e, nel nostro caso anche le norme già contenute nei regolamenti su sponsorizzazione, adozione e concessione.

Infine il Piano Comunale del Verde vero e proprio con i suoi obiettivi, le priorità e le strategie specifiche.

Per noi elaborare un piano non è un’azione da fare tra tecnici di settore ma è adottare una strategia di comunicazione pubblica ed utilizzare un processo partecipato di co-creazione, rivolgendosi (attraverso questionari on-line, la possibilità di consultare ed interagire con il GIS e con incontri nei quartieri) ai concittadini, così da giungere alla presentazione del Piano Comunale del Verde prima dell’avvio della fase istituzionale di approvazione in Consiglio Comunale.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca

Coportavoce cittadini

Europa Verde – AVS