Grande Fratello Vip, televoto 19 ottobre: il verdetto dei sondaggi del web

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Ilary Blasi, lunedì 19 ottobre, tornerà a collegarsi con la Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso del nuovo appuntamento, verrà comunicato l’esito del televoto attualmente in corso: il concorrente meno votato finirà a rischio eliminazione in vista della prossima puntata. I quattro concorrenti attualmente in nomination sono: Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Valeria Marini e Jonathan Kashanian.

Per scoprire l’esito ufficiale del televoto bisognerà attendere la puntata di questa sera, ma cosa dicono ad oggi i sondaggi del web? Facendo riferimento al sondaggio aperto al termine della scorsa puntata su Grande Fratello Forum Free: Carmen Di Pietro sarebbe in testa, con una percentuale di preferenze del 38% da parte degli utenti del web, e dovrebbe salvarsi senza alcuna difficoltà. Bene anche Alessandro Varsi che ad oggi vanta il 22% di preferenze. I due concorrenti a rischiare di finire al televoto eliminatorio sarebbero: Valeria Marini attualmente al 20% e Jonathan Kashanian che non supera il 18%. Va però precisato che il verdetto dei sondaggi è indicativo e potrebbe essere sovvertito dal risultato del televoto ufficiale.

Per scoprire dunque chi finirà a rischio eliminazione bisognerà attendere la puntata odierna del GF Vip che si preannuncia carica di emozioni.