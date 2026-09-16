Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 16 settembre 2026: Resul assume Suzen, Harika va via di casa

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Suzan in modo inaspettato avrà la possibilità di fare un altro colloquio e Resul deciderà di assumerla come sua assistente. Nei confronti di Susen dopo che ha scoperto che ha una relazione con Kaan Omer apparirà molto freddo, però non sa che stanno solo fingendo di stare insieme.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 16 settembre 2026: Suzsen scopre cosa ha fatto Harika, Ogulcan la ospita

Asiye metterà al posto Lara quando noterà che la ragazza proverà a catturare l’attenzione di Doruk, intanto Alya si confiderà ancora con Sengul. Berk riuscirà a riavvicinarsi ad Aybike ma verranno a galla i rancori nati di recente quando incontreranno le loro madri, in questa occasione Ayla scoprirà che Sengul è la madre di Aybike.

Suzan scoprirà che la figlia ha rubato il bracciale e le dirà che si farà ridare dalla scuola i soldi della retta così potrà restituirli a Susen. In preda alla rabbia Harika andrà via di casa e Ogulcan deciderà di ospitarla a casa sua senza però parlarne prima con i suoi genitori. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Cemile farà conoscere Mete a Tolga, lui però non gradirà la loro confidenza. Il ragazzo gli dirà di non andare più a casa delle ragazze quando lui non sarà presente.