Cambio di programmazione su Canale 5: novità per Tutto per la mia famiglia dal 21 settembre
Dal 21 settembre cambia il pomeriggio di Canale 5. Con il ritorno di alcuni programmi di punta, Mediaset riorganizzerà il palinsesto. Il ritorno di Uomini e Donne porterà a una riduzione della durata di alcune soap di grande successo.
Tra queste c’è Tutto per la mia famiglia, che vedrà diminuire lo spazio quotidiano dedicato alla sua messa in onda. Una notizia importante, che certamente non renderà felici i fan. Tuttavia, va precisato: la soap non verrà cancellata. Continuerà infatti a essere presente nel palinsesto, anche se con appuntamenti più brevi rispetto ai mesi estivi.
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Per i telespettatori sarà quindi necessario abituarsi al nuovo assetto del daytime. La decisione sembra essere legata soprattutto alla necessità di lasciare spazio ai programmi di punta della nuova stagione.
Dunque, per Tutto per la mia famiglia arriva un ridimensionamento, ma la soap resta saldamente nel pomeriggio di Canale 5. Noi del Sipontino.net continueremo a tenervi aggiornati su eventuali nuovi cambi di programmazione.