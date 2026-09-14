Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 14 settembre 2026: Kaan incastra Omer, Susen scopre la verità

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, lunedì 14 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che per Susen sarà sempre più difficile tenere segreta la verità sulla morte di Kadir. Pressato da Akif Kanna penserà ad un piano per tenere la ragazza lontana da Omer.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 14 settembre 2026: Kaan finisce in ospedale e fa una rivelazione a Omer

Kaan comprerà lo stesso bracciale che Harika ha rubato a Susen e lo nasconderà nel libro di Omer mentre gireranno il video per il progetto di classe. La ragazza inizialmente accuserà Eren ma poco dopo scoprirà la verità, Kaan infatti è stato ripreso dalla telecamere mentre nascondeva il bracciale.

Su tutte le furie Susen deciderà di raccontare tutto a Omer e per impedirglielo Kaan si taglia la mano catturando su di lui l’attenzione. Quando lo porteranno in ospedale dirà ad Omer di aver fatto quel gesto contro di lui perché è geloso, poi inventerà che lui e Susen stanno insieme e voleva allontanarla da lui. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che gli Eren riceveranno la visita di Haluk che dirà loro di essere il nuovo proprietario della casa. L’uomo spiegherà che si tratta di un risarcimento dopo essere stato truffato da Ferhat.