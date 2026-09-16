Far Away, anticipazioni 16 settembre 2026: Nadim prova a scappare, Deniz sconvolto cade dalle scale

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, mercoledì 16 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che Deniz non ha preso bene la notizia che presto avrà un fratellino e vedendolo così turbato Cihan si è scagliato duramente contro Sadakat alla villa, i fratelli e Alya però hanno cercato di farlo calmare.

Anticipazioni Far Away 16 settembre 2026: Nadim provoca un incidente, Deniz in ospedale

Cihan e Kaya si recheranno in Siria insieme a Kadir, Sahin e Muzaffer per saperne di più in merito al mandante dell’omicidio di Boran. Gli uomini troveranno Hamada in fin di vita ma prima di morire farà una confessione, quale? È stato Nadim a far uccidere Boran.

Nadim proverà a fuggire quando scoprirà di essere stato scoperto ma Kaya riuscirà a trovarlo e lo obbligherà a recarsi insieme a lui da Cihan. Lungo la strada l’uomo causerà un incidente che farà finire l’auto in un burrone. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che alla villa Deniz vedrà la camera del figlio di Mine e Cihan e la cosa lo turberà molto. Il bambino scapperà via ma cadrà dalle scale e verrà portato in ospedale.