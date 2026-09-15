Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 15 settembre 2026: Omer si sente usato da Susen, intanto Akif…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, martedì 15 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Orhan e la moglie scopriranno di essere stati truffati, proprio come molte altre persone, il costruttore infatti è sparito. Il colloquio di Suzan è andato male e la delusione sarà tanta, la donna perderà anche il telefono che verrà ritrovato da Resul

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 15 settembre 2026: Omer ferito, Akif vuole conquistare la fiducia di Resul

Kaan confesserà a Susen di essersi ferito da solo perché impedirle di rivelare a Omer come è andato davvero l’incidente di suo fratello. Il ragazzo la convincerà poi a fingere di essersi fidanzata con lui per tenere l’Eren distante.

Omer apparirà deluso quando scoprirà che Kaan e Susen stanno insieme, penserà che lei lo abbia usato solo per far ingelosire il ragazzo ma non immagina che si tratta solo di una messa in scena. Nel frattempo Akif proverà a conquistare la fiducia di Resul, durante la visita all’istituto asseconderà infatti ogni sua proposta. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Orhan ringrazierà Akif per averli aiutati e gli racconterà la truffa subita da Sengul.