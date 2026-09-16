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ROADPOL-SAFETY DAYS: LA POLIZIA STRADALE DI FOGGIA IN CAMPO PER LA SICUREZZA SULLE STRADE

Il Network Europeo delle Polizie Stradali Roadpol – European Roads Policing Netework, ha confermato, anche per l’anno 2026, l’iniziativa europea “Safety Days”, che si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere una giornata con zero vittime sulle strade.

Nel corso della settimana compresa tra mercoledì 16 e martedì 22 settembre 2026, la Sezione di Polizia Stradale di Foggia predisporrà una serie di servizi mirati di controllo della circolazione stradale, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti maggiormente pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada.

In particolare, saranno attenzionati l’eccessodi velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenuta e l’uso dei telefoni cellulari durante la guida, condotte che rappresentano le principali cause degli incidenti stradali.

La campagna di sensibilizzazione e prevenzione di quest’anno dedica, inoltre, particolare attenzione agli utenti vulnerabili della strada, quali pedoni, conducenti di ciclomotori e biciclette e utilizzatori di monopattini.

Parallelamente alla predetta attività di controllo e sanzionatoria, oggi 16 settembre 2026, a Foggia, presso l’isola pedonale di via Lanza, sarà allestito un gazebo informativo con apparecchiature speciali (es.: etilometro, autovelox, telelaser).

Sarà presente personale della Polizia Stradale che, oltre ad illustrare il funzionamento delle apparecchiature, sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sui principali temi legati alla sicurezza stradale.

L’iniziativa vuole quindi richiamare l’attenzione di tutti gli utenti della strada sull’importanza di adottare comportamenti responsabili, prudenti e rispettosi delle regole, nella consapevolezza che la sicurezza stradale è un obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso l’impegno e la collaborazione di tutti.