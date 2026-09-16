Reazione a catena, parlano Le Pappardelle: “C’è tanta cattiveria…”, l’amara confessione

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Reazione a catena è tra i programmi più visti della televisione italiana. In queste settimane c’è un trio che sta stupendo l’Italia intera. Si tratta della squadra “Le pappardelle” composta da Carolina, Maria Giulia e Francesca che al momento ha vinto oltre 250 mila euro dopo più di un mese di permanenza nel programma. Proprio le tre ragazze hanno rilasciato un’intervista al quotidiano La Nazione per spiegare qualche retroscena in merito alla loro esperienza a Reazione a catena. Le Pappardelle hanno spiegato di essere felici e ancora un po’ incredule di essere il trio più longevo della trasmissione. Carolina, Maria Giulia e Francesca hanno dichiarato: “È molto strano, ancora non ci crediamo, anche quando ci guardiamo in televisione. Ci sono quei trii che abbiamo ammirato: i “Tre di denari”, i “Dai e dai”. Adesso ci troviamo a dire: cavolo, siamo stati lì più di loro, non ci sembra reale”.

Un grande successo, quello de Le Pappardelle, che ha provocato anche spiacevoli episodi sui social. Le tre ragazze hanno ammesso di aver ricevuto tanti commenti negativi per la loro partecipazione a Reazione a catena. Carolina, Maria Giulia e Francesca hanno dichiarato: “C’è tanta cattiveria, ma ce lo aspettavamo. Non pensavamo così tanto, perché siamo sempre state trasparenti e solari, senza competizione. L’abbiamo vissuta come un gioco. Abbiamo, però, trovato anche molto supporto e tanti hanno capito che c’è solidarietà tra di noi.” Le tre donne hanno concluso, svelando come avrebbero usato la vittoria ottenuta nel programma condotto da Pino Insegno. Le tre amiche hanno spiegato di voler utilizzare una parte del denaro, investendoli in una catena di sughi per le pappardelle.

Reazione a Catena, Pino Insegno (Fonte: Google)