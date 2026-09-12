Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 12 settembre 2026: Sengul si arrabbia con la madre di Berk poi la consola

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, sabato 12 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che i ragazzi dovranno svolgere un progetto assegnato dalla professoressa Filiz che ha scelto Tolga e Ogulcan come referenti del video musicale che la classe ha deciso di realizzare. Sengul intanto incontrerà un costruttore che le proporrà di realizzare sul suo terreno quattro palazzine.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 12 settembre 2026: un costruttore fa una proposta a Sengul

Quando Sengul tornerà a casa si fermerà a chiacchierare con la vicina Hilmiye, la donna la metterà al corrente di alcuni fondi destinati all’imprenditorialità femminile. A quel punto sarà ancora più convinta di volersi fare spazio nel mondo degli affari dopodiché si recherà dalla madre di Berk.

La moglie di Orhan vuole rimproverare la donna per aver offeso sua figlia, però finirà per consolarla quando la troverà in lacrime in un centro estetico. Il motivo? Sta soffrendo perché lei e il marito hanno deciso di divorziare. Sengul proverà a tranquillizzarla e tra loro nascerà un’amicizia. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Asiye si recherà a casa di una donna per fare le pulizie. Quando salirà sul davanzale per pulire le finestre Doruk si precipiterà da lei per fermarla e scoprirà che la casa appartiene ad un’amica di Nebahat, Inci.