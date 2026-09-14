Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 21 al 27 settembre: Yildiz e Cagatay ai ferri corti

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Le nuove puntate di Forbidden Fruit 4, in onda su Canale 5 dal 21 al 27 settembre, riportano al centro della scena tensioni familiari, decisioni drastiche e nuovi intrighi che rischiano di cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Yildiz affronta un momento difficile, Cagatay prende una decisione inattesa e le macchinazioni di Ender e Sahika tornano a scuotere la vita di Hasan Ali. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa succederà tra Yildiz e Cagatay? Quali conseguenze avrà il piano di Ender e Sahika? E come reagirà Zehra alle pressioni di Mert?

Yildiz e Cagatay ai ferri corti: il malore e la decisione di separarsi

La settimana si apre con un duro litigio tra Yildiz e Cagatay. Preoccupata per la tensione crescente, Yildiz segue il consiglio di Emir e prova a migliorare i rapporti con la famiglia del marito: regala un abito a Feride e organizza una cena con Cansu per compiacere Hasan Ali.

Le tensioni, però, non si placano. Yildiz ha un malore, e Cagatay chiama un medico che le raccomanda di evitare stress e conflitti. Nonostante la preoccupazione, Cagatay è stanco dei continui problemi e prende una decisione drastica: vuole separarsi da Yildiz, aprendo un nuovo capitolo nella loro storia.

Mert impone una scelta a Zehra: “Nurgul deve andare via”

Nel frattempo, Mert scopre che Nurgul vive in casa e accusa Zehra di aver preso una decisione importante senza consultarlo. La reazione è immediata e dura: Mert le impone di mandare via Nurgul, convinto che la sua presenza sia fonte di ulteriori tensioni.

Zehra si ritrova così in una posizione difficile, divisa tra il desiderio di aiutare Nurgul e la volontà di mantenere la pace con Mert. La situazione rischia di degenerare, alimentando nuove incomprensioni nella coppia.

Ender e Sahika tentano di incastrare Hasan Ali, ma il piano fallisce

Le trame della settimana si infiammano quando Ender e Sahika decidono di colpire Hasan Ali. Con l’aiuto di Svetlana, le due cercano di incastrarlo per poterlo ricattare. Il piano, però, non va come previsto: Hasan Ali scopre tutto e si prepara a reagire.

Nonostante il fallimento, Ender e Sahika non si arrendono. Le due escogitano un nuovo stratagemma, questa volta coinvolgendo Mahmut, con l’obiettivo di colpire Hasan Ali in modo più diretto e inatteso. Gli intrighi si moltiplicano e la tensione tra i personaggi raggiunge livelli sempre più alti.