Far Away, anticipazioni 14 settembre 2026: Nare scopre che Ozkan è morto, Fidan e Sadakat temono…

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, lunedì 14 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver scoperto che Mine aspetta un figlio da Cihan Alya ha preso una decisione che ha stupito tutti. La donna non andrà via ma resterà insieme al marito nella villa della sua famiglia.

Anticipazioni Far Away 14 settembre 2026: Fidan e Sadakat impaurite rimproverano i loro figli

Nare si recherà in ospedale per riportare Ozkan a casa ma quando arriverà scoprirà che il marito è morto. Lei aveva deciso di restare al suo fianco dopo che le aveva salvato la vita anche se continua ad essere innamorata di Sahin.

Durante il funerale di Ozkan Mine si avvicinerà da Mine per farle una domanda. Quale? Le chiederà se c’entra lei con la decisione di far vivere lei e il figlio che metterà al mondo lontano dalla villa degli Albora. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Fidan e Sadakat approfitteranno di ogni occasione per manipolare i loro figli, lo faranno anche durante il funerale. Loro temono che la morte di Ozkan possa far riavvicinare Nare e Sahin.