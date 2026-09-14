Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 settembre: Carter scopre un modo per prendere il controllo della Forrester

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Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 21 al 27 settembre, riportano al centro della scena le tensioni esplose dopo il licenziamento di Hope. La Forrester Creations è in piena crisi: decisioni drastiche, alleanze che si incrinano, dubbi che aumentano e un colpo di scena inatteso che potrebbe cambiare il futuro dell’azienda. A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagirà la famiglia Forrester? Quali conseguenze avrà il licenziamento di Hope? E cosa farà Carter dopo la scoperta che potrebbe ribaltare gli equilibri del potere?

Eric contro Steffy e Ridge: “Hope è stata trattata con troppa durezza”

La settimana si apre con un clima teso alla Forrester Creations. Eric si schiera apertamente contro la decisione di Ridge e Steffy, convinto che Hope sia stata punita in modo eccessivo. Steffy, invece, resta irremovibile: secondo lei, il comportamento di Hope con Finn ha superato il limite e l’allontanamento era inevitabile.

Nel frattempo Zende prova a difendere il valore della linea Hope for the Future e a far riflettere la famiglia, ma si scontra con un muro invalicabile. Hope, ancora sconvolta, trova sostegno in Carter, deciso a non lasciare impunita quella che considera una grave ingiustizia.

Carter scopre un’opportunità che può ribaltare la Forrester Creations

Lavorando su alcune questioni societarie legate alle tasse, come richiesto da Ridge e Steffy, Carter fa una scoperta sorprendente: modificando l’assetto societario, potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all’insaputa degli amministratori delegati.

Una rivelazione che apre scenari completamente nuovi. Carter si ritrova davanti a un bivio: usare ciò che ha scoperto per difendere Hope e ristabilire un equilibrio, oppure mantenere il segreto e osservare come evolverà la situazione. La tensione cresce, perché questa mossa potrebbe cambiare per sempre la struttura del potere all’interno dell’azienda.

Steffy vuole rendere pubblico il licenziamento, mentre Ridge cerca la verità

La crisi raggiunge il punto di non ritorno quando Steffy decide di rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea Hope for the Future. Eric e Katie tentano di convincerla a prendere tempo, ma ogni tentativo si rivela inutile.

Nel frattempo Ridge, per amore di Brooke, vuole capire cosa sia realmente accaduto. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn, continua a nutrire dubbi: è stato davvero un malinteso? O c’è qualcosa che non è stato detto? Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, Ridge vuole essere certo di conoscere tutta la verità prima che sia troppo tardi.