Affari Tuoi, Stefano De Martino cita Fabrizio Corona: il gesto scatena critiche

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Affari Tuoi è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Ogni giorno le puntate sono viste in media da oltre 3 milioni di telespettatori su Rai 1. In queste ore sta facendo molto parlare un gesto che Stefano De Martino ha compiuto nel corso dell’ultima puntata del gioco dei pacchi trasmessa il 13 ottobre. Il conduttore ha avuto modo di giocare con Carmen e Stefania, due gemelle nate siamesi alla nascita. Ad un certo punto della partita, l’uomo ha ricevuto una chiamata da parte del Dottore per concordare un’offerta da dare alle concorrenti. Proprio in questo momento, Stefano De Martino ha citato Fabrizio Corona, dichiarando: “Noi trattative non ne facciamo”, facendo riferimento alla celebre frase che l’ex re dei Paparazzi dice nel corso delle sue puntate a Falsissimo.

Stefano De Martino e la frase di Fabrizio Corona pronunciata ad Affari Tuoi

Stefano De Martino ha citato Fabrizio Corona nel corso della puntata di Affari Tuoi trasmessa il 13 ottobre. Il gesto del conduttore napoletano non è passato inosservato agli utenti. Alcuni hanno criticato l’atteggiamento del prossimo presentatore del Festival di Sanremo, scrivendo in questo modo su X: “Corona ha umiliato mediaticamente l’ex moglie, la mamma di suo figlio. Lui su Rai1 ripete il tormentone di Corona. Bah”. Altri, invece, hanno difeso il napoletano, sostenendo che fosse soltanto una battuta. Nel frattempo, Stefano De Martino ha risalito la china dopo un inizio choc col gioco dei pacchi. L’uomo ha ormai eguagliato gli ascolti con La ruota della fortuna, in onda nello stesso momento su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti.

Corona ha umiliato mediaticamente l'ex moglie, la mamma di suo figlio. Lui su Rai1 ripete il tormentone di Corona. Bah. pic.twitter.com/8SQCsdpHiB — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 14, 2026