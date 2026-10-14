Sette incontri gratuiti per caregiver a Manfredonia
VICINO A CHI STA VICINO
Sette incontri gratuiti per caregiver, iniziativa di ANT MANFREDONIA.
Il Caregiver è colui che si prende cura dei propri cari malati o con disabilità. Un compito che comporta notevoli fatiche dal punto di vista emotivo, sociale e fisico. Il corso è pensato per offrire ai caregiver uno spazio di condivisione e una formazione pratica nella gestione del familiare a domicilio.
GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO LO STUDIO DOTT. LA MACCHIA VIA PALATELLA, 19 – MANFREDONIA PROGRAMMA 28 OTTOBRE (16:00-18:00)
PSICOLOGA ANT – DOTT.SSA M. PERRELLA
IL CAREGIVING, COSA SIGNIFICA PRENDERSI CURA DI UNA PERSONA MALATA 4 NOVEMBRE (16:00-18:00)
AVVOCATO G. MOSCATELLI
LAVORO, DIRITTI, PERMESSI E SOSTEGNI: COSA POSSONO CHIEDERE I MALATI GRAVI (ONCOLOGICI E NON) E RELATIVI CAREGIVER 11 NOVEMBRE (16:00-18:00)
MEDICO ANT – DOTT.SSA M. FRASCA
LA GESTIONE DEL PAZIENTE NEL PROPRIO DOMICILIO 18 NOVEMBRE (16:00 – 18:00)
FISIOTERAPISTA DOTT. P. LA MACCHIA
LA GESTIONE E MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE NEL PROPRIO DOMICILIO 25 NOVEMBRE (16:00-18:00)
INFERMIERA ANT – DOTT.SSA C. TROIANO
PRENDERSI CURA A CASA: CONSIGLI PRATICI PER I FAMILIARI 2 DICEMBRE (16:00-18:00)
MEDICO DIETOLOGO – DOTT. C. MIONE
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE NEL MALATO CRENICO 9 DICEMBRE (16:00-18:00)
DON ANDREA LAURIOLA
SUPPORTO SPIRITUALE PER PAZIENTI E CAREGIVER Iscrizioni: michela.perrella@ant.it
Info: 3483102874