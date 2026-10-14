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📌 Il vescovo Moscone al fianco degli autotrasportatori di Manfredonia

Questa mattina, il nostro arcivescovo padre Franco Moscone ha fatto visita al presidio degli autotrasportatori di Manfredonia, esprimendo vicinanza e solidarietà ai lavoratori.

«Ho voluto portare la mia solidarietà e incoraggiarli a continuare a far sentire la voce dei loro bisogni», ha dichiarato padre Franco, sottolineando come queste richieste «corrispondano ai bisogni dell’intera popolazione, fatta eccezione per gli interessi delle imprese energetiche e dei fondi di investimento».