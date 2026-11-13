Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 13 novembre 2026: scoppia una furiosa lite tra Omer e Ogulgan

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, venerdì 13 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Doruk porterà Emel e Asiye al parco per fare una passeggiata e organizzerà una sorpresa per la bambina. Lei desiderava delle scarpe con le luci, così il ragazzo si è accordato con la commessa di un negozio dove ha acquistato un buono regalo. Alla bambina, però, faranno credere di aver vinto un premio come trentesima cliente della giornata.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 13 novembre 2026: Omer vuole proteggere Ogulcan, Asiye e Aybike chiedono aiuto a Orhan

La piccola Emel, grazie al premio, potrà acquistare le scarpe che tanto voleva senza provare imbarazzo per le difficoltà che la sua famiglia affronta dal punto di vista economico. Nel frattempo Omer scoprirà che, nonostante siano stati minacciati da alcuni malviventi, il cugino sta continuando a vendere le cozze per strada.

Per proteggere Ogulgan dai criminali che tengono sotto controllo la zona, Omer getterà la merce a terra facendo però infuriare il cugino. Tra i due scoppierà una discussione alquanto animata, che non sembrerà potersi risolvere con facilità. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Asiye e Aybike, in preda alla preoccupazione, si recheranno da Orhan al ristorante per chiedere il suo aiuto. Intanto Gonul offrirà loro il dolce che Sengul aveva manomesso quella mattina.