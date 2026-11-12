Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 12 novembre 2026: Akif fa una richiesta a Susen, Kaan muore

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, giovedì 12 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che in seguito alla caduta Susen e Kaan verranno portati in ospedale e le condizioni saranno molto gravi. In preda ai sensi di colpa e alla rabbia, Akif se la prenderà con il preside. Intanto, scoppierà un altro litigio tra Orhan e Sengul, lui stanco delle loro continue discussioni andrà via e tornerà a lavorare al ristorante di Gonul.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 12 novembre 2026: nuovo litigio tra Sengul e Orhan, Kaan perde la vita

Doruk in ospedale si sentirà tremendamente in colpa per il modo in cui ha trattato in passato il fratello. Susen in seguito all’incidente riporterà solo qualche frattura e Akif le chiederà di non rivelare a nessuno ciò che è accaduto per proteggere la sua famiglia. Il destino di Kaan, invece, sarà decisamente più sfortunato.

Le condizioni di Kaan peggioreranno drasticamente e morirà. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Susen tornerà a scuola un mese dopo il tragico incidente, lì Ayla diventerà ossessionata dalla sicurezza dell’istituto dopo quello che è successo. Nel frattempo Ogulcan convincerà il cugino a vendere cozze per strada per guadagnare un po’ di soldi nel tentativo di risolvere i loro problemi economici.