Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 12 novembre 2026 in prima serata: Tolga provoca i compagni, Sengul in cerca di vendetta

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Tutto per la mia famiglia oggi, giovedì 12 novembre 2026, andrà in onda non solo alle 16 ma anche in prima serata. Per la gioia dei suoi tantissimi fan verranno trasmessi ben tre episodi, cosa dovrà aspettarsi chi segue la dizi turca?

Gli spoiler rivelano che l’incidente a scuola si è rivelato una vera e propria tragedia, Susen ha riportato solo qualche frattura ma Kaan ha perso la vita. La ragazza dopo il dramma che ha vissuto è tornata a scuola un mese dopo e questo farà riaffiorare delle tensioni che sono rimaste irrisolte in merito alla morte del fratello di Doruk.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 12 novembre 2026 in prima serata: scoppia una rissa a scuola, Ogulcan e Omer si scontrano con dei malviventi

Tolga non perderà occasione per provocare i suoi compagni di classe. Li accuserà di essere degli ipocriti e cercherà di scoprire la verità in merito a quello che è successo il giorno del tragico incidente. La situazione prenderà presto una brutta piega che sfocerà in una rissa, a fermarla ci penserà Ayla. Quest’ultima richiamerà duramente i ragazzi e li metterà in guardia, verranno espulsi se l’episodio dovesse ripetersi.

Doruk vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle e per proteggere Susen deciderà di non indagare in merito alla morte di Kaan. Nel frattempo Orhan deciderà di prendere le distanze dalla moglie in modo definitivo, Sengul in preda al rancore sarà intenzionata a vendicarsi. Per risolvere la loro situazione economica Ogulcan e Omer hanno iniziato a vendere cozze per strada. All’inizio avranno successo ma dovranno scontrarsi con alcuni malviventi che li obbligheranno a smettere. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Nebahat e Ayla, grazie alla procura di Berk, entreranno nella società di Akif creando nuove tensioni.