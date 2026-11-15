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Meteo, arriva l’allerta gialla per venti in Puglia

Allerta meteo gialla in Puglia.

La regione sarà interessata da venti forti occidentali nella giornata di domani, con locali rinforzi fino a burrasca, che coinvolgeranno tutte e nove le zone di allerta pugliesi, seppur con fasce orarie differenti.

Il provvedimento suddivide il territorio regionale in due fasce temporali di attivazione. Dalle ore 00:00 per 16 ore l’allerta scatterà su: Puglia-A: Gargano e Tremiti; Puglia-F: Puglia Centrale Bradanica; Puglia-H: Sub-Appennino Dauno.

Dalle ore 08 per 8 ore l’allerta interesserà invece: Puglia-B: Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Puglia-C: Puglia Centrale Adriatica Puglia-D: Salento; Puglia-E: Bacini del Lato e del Lenne. Puglia-G: Basso Ofanto Puglia-I: Basso Fortore.

Le raffiche di burrasca potrebbero provocare la caduta di rami, cartelloni stradali e oggetti non adeguatamente assicurati. Per ridurre i rischi legati al maltempo, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione di osservare alcune fondamentali norme di autoprotezione.