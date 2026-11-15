Meteo, arriva l’allerta gialla per venti in Puglia
Meteo, arriva l’allerta gialla per venti in Puglia
Allerta meteo gialla in Puglia.
La regione sarà interessata da venti forti occidentali nella giornata di domani, con locali rinforzi fino a burrasca, che coinvolgeranno tutte e nove le zone di allerta pugliesi, seppur con fasce orarie differenti.
Il provvedimento suddivide il territorio regionale in due fasce temporali di attivazione. Dalle ore 00:00 per 16 ore l’allerta scatterà su: Puglia-A: Gargano e Tremiti; Puglia-F: Puglia Centrale Bradanica; Puglia-H: Sub-Appennino Dauno.
Dalle ore 08 per 8 ore l’allerta interesserà invece: Puglia-B: Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Puglia-C: Puglia Centrale Adriatica Puglia-D: Salento; Puglia-E: Bacini del Lato e del Lenne. Puglia-G: Basso Ofanto Puglia-I: Basso Fortore.
Le raffiche di burrasca potrebbero provocare la caduta di rami, cartelloni stradali e oggetti non adeguatamente assicurati. Per ridurre i rischi legati al maltempo, la Protezione Civile raccomanda alla popolazione di osservare alcune fondamentali norme di autoprotezione.