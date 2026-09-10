Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 10 settembre 2026: Akif propone un patto a Sengul, lei è sconvolta ma…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, giovedì 10 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Akif pensa che Susen si sia infatuata di Omer o provi semplicemente senso di colpa per lui e chiederà a Kaan di tenerla d’occhio. Nel frattempo Doruk si scuserà con Asiye per la sua gelosia, un gesto che li farà riavvicinare.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 10 settembre 2026: Sengul fa un accordo con Akif, brutte notizie per Omer e Harika

Sengül troverà un telefono nella spazzatura e troverà un video che mostra come si è svolto l’incidente di Kadir, una verità che la sconvolgerà molto. La donna si precipiterà da Akif e lui le dirà che alla guida c’era Melisa, vuole proteggerla ed è per questo che ha cancellato le prove.

Akif proverà a fare un accordo con Sengul, in cambio del suo silenzio le offrirà una casa e dei soldi. La donna vorrebbe ottenere giustizia per la morte del nipote ma non potrà fare a meno di pensare anche al futuro dei ragazzi che sarebbe più sereno se accettasse il denaro. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che la moglie di Orhan accetterà il patto ma proverà un forte rimorso. Intanto Omer e Harika scopriranno di essere stati bocciati all’esame per la borsa di studio.