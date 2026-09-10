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Manfredonia, Ozze incontra le scuole

La città che vorremmo? Cominciamo da scuola.

Perché se vogliamo prenderci cura di Manfredonia, dobbiamo cominciare anche da chi la abiterà domani.

Il rispetto per una città, per i suoi spazi e per l’ambiente non si impara quando si è grandi. Si comincia da piccoli. Facendo, condividendo, dando il buon esempio.

Per questo venerdì 11 settembre, dalle 17.30 alle 19.00, Ózze incontra le insegnanti e gli insegnanti di ogni ordine e grado alla Biblioteca civica di Manfredonia.

Non sarà una lezione.

Non sarà una presentazione.

Sarà un incontro per sporcarci le mani di idee.

Parliamo di cosa possiamo fare a scuola, di come coinvolgere bambine, bambini, ragazze e ragazzi e di come trasformare la cura della città in qualcosa che non si predica, ma si vive insieme.

Perché magari una città più pulita non comincia da chi raccoglie un rifiuto.

Comincia da chi, un giorno, decide di non buttarlo.

Biblioteca civica di Manfredonia

Venerdì 11 settembre

17.30–19.00

Insegnanti, ci vediamo lì. Òzze comincia anche da voi.