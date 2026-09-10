Far Away, anticipazioni 10 settembre 2026: Nare resta accanto a Ozkan, Zerrin scopre che…

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, giovedì 10 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che Cihan avrà un confronto con Mine e le chiederà se aspetta un figlio da lui, lei però dirà di no. Nel frattempo Sadakat scoprirà da Fidan che Zerrin porta in grembo il figlio di Kaya e che ha detto che il padre è Demir.

Anticipazioni Far Away 10 settembre 2026: Kaya ferito e su tutte le furie prende una decisione dopo il confronto con Zerrin

Kaya affronterà Zerrin e le chiederà ancora se è davvero Demir il padre del figlio che sta aspettando e lei dirà di si. Lui profondamente ferito, d’accordo con la madre, deciderà di sposarsi.

In ospedale Ozkan si sentirà di nuovo male, dovrà infatti fare i conti con un altro ictus che gli paralizzerà il lato del corpo sinistro. Nare prova un forte senso di riconoscenza nei suoi confronti ed è per questo che ha deciso di non abbandonarlo. Nonostante il suo desiderio fosse quello di divorziare quando uscirà dall’ospedale tornerà a casa con il marito. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Zerrin ascolterà di nascosto cosa si diranno Demir e suo padre. La ragazza scoprirà che Nadim ed Ecmel sapevano dove fosse Boran e lo riferirà subito a Sahin.