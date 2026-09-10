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Manfredonia, assunti a tempo indeterminato tre nuovi istruttori amministrativo-contabili

Il Comune di Manfredonia prosegue a passo spedito nell’opera di rafforzamento del proprio organico e di efficientamento della macchina amministrativa. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 31 agosto 2026, firmata dal Dirigente del Settore Risorse Umane, Dott. Tommaso Gioieni, l’Ente ha formalizzato l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre nuovi Istruttori Amministrativo-Contabili.

L’immissione in ruolo dei tre vincitori, Raffaele Manuel Lauriola, Guido Dallorso e la Dott.ssa Caterina Avella, è avvenuta mediante lo scorrimento della graduatoria del Comune di Isole Tremiti.

Le nuove unità andranno a rinforzare tre aree chiave per l’azione amministrativa: il Settore Economico, il Settore Attività Produttive e il Settore Urbanistica . Si tratta di un investimento strategico sulle competenze che non si limita a coprire il turnover e a sostituire i pensionamenti, ma punta a creare un vero e proprio potenziamento strutturale della capacità operativa del Comune!

Le dichiarazioni

Sindaco la Marca: « Rinforzare in maniera consistente settori strategici come l’Urbanistica, lo Sviluppo Economico e il Commercio ci permette di sostenere la crescita della città, attrarre e gestire al meglio gli investimenti e garantire servizi moderni ed efficaci. A nome di tutta la comunità di Manfredonia, auguro ai tre nuovi istruttori un grande augurio di buon lavoro!»

L’Assessore al Personale, Sara Delle Rose, dichiara: «L’ingresso di questi nuovi dipendenti rappresenta una risposta concreta e strategica alle esigenze della nostra struttura. Ci tengo a sottolineare che non si tratta soltanto di una fisiologica sostituzione del personale andato in pensione, ma di un potenziamento netto della macchina amministrativa! Destinare risorse fresche e qualificate a settori vitali come l’Economico, le Attività Produttive e l’Urbanistica significa sbloccare pratiche, velocizzare i procedimenti e offrire risposte sempre più rapide ed efficienti a cittadini e imprese. Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati!»