Stefania Orlando e Javier Martinez protagonisti di un nuovo programma: la reazione del web

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Stefania Orlando e Javier Martinez sono stati tra i concorrenti più amati del Grande Fratello. La bionda opinionista e il pallavolista argentino hanno preso parte all’edizione del reality show andata in onda nel 2024. In quel frangente, la donna si era messa in mostra per i suoi commenti sempre pungenti mentre l’uomo come leader silenzioso e per la sua storia d’amore con Helena Prestes. A distanza di tempo, ecco che i due ex gieffini sono tornati prepotentemente alla ribalta per alcune indiscrezioni in merito al loro futuro lavorativo. Secondo alcune indiscrezioni, Stefania Orlando e Javier Martinez torneranno presto in televisione come concorrenti della seconda edizione di The Fifty, le cui riprese sono appena iniziate in un castello situato in Emilia Romagna.

Javier Martinez e Stefania Orlando concorrenti di The Fifty dopo il Grande fratello

I due ex gieffini saranno protagonisti di un nuovo reality show dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello. Stefania Orlando e Javier Martinez saranno tra i cinquanta concorrenti di The Fifty, il reality show di Amazon Prime Video. In queste ore sono partite le riprese del programma che andrà in onda a primavera 2027 salvi cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Una partecipazione che è stata accolta nei migliori dei modi da parte del popolo del web. Un utente ha scritto: “Non vedo l’ora di rivederli in tv” mentre un altro “sarai anche tu il protagonista assoluto di quest’edizione di The Fifty e come Helena porterai con te tante nuove amicizie.”

#helevier

Sono convinta che come per H l'anno scorso, sarai anche tu il protagonista assoluto di quest'edizione di the50 e come lei porterai con te tante nuove amicizie. Poi se vinci e mi fai vincere 50 mila euro, scoprirai che c'è anche una parte di me meno romantica …😅

💪💯 pic.twitter.com/1RSyRzACH0 — Miria 💗 (@mirialiguigli) September 10, 2026