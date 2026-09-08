Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 8 settembre 2026: Asiye riceve una proposta, Akif non paga la retta di…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.45 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, martedì 8 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Omer deciderà di vendere il telefono che Aybike gli aveva regalato. Con il denaro che ricaverà comprerà due sacchi di carbone e ne darà uno ad Orhan e alla sua famiglia. Intanto Nebahat verrà informata del fatto che la figlia ha finalmente ricominciato a mangiare e deciderà di andarla a trovare.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 8 settembre 2026: Akif si tira indietro con Sengul,Aybike e Ogulcan devono dare un esame

Aybike e Ogulcan verranno informati dal preside che la rete scolastica relativa al prossimo semestre non è stata ancora pagata. Sengul però ricorderà ad Akif che per risarcire suo marito dopo l’infortunio aveva promesso che avrebbe pagato la retta ai loro figli.

Come reagirà l’uomo? Dirà alla moglie di Orhan che non deve nulla alla loro famiglia ora che l’uomo non è più adatto a svolgere il suo vecchio lavoro. Aybike e Ogulcan saranno quindi costretti a dare l’esame per ottenere la borsa di studio che si terrà il giorno dopo, Omer prometterà ai cugini che li aiuterà. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che faranno una proposta di lavoro ad Asiye, se accetterà dovrà impacchettare confetti per le bomboniere. Quando Kaan sentirà Nebahat che parla male con Inci di sua madre Zumrut racconterà ogni cosa ad Akif.