Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 9 settembre 2026: Omer aiuta Harika ma il suo esame viene annullato

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che durante l’esame per la borsa di studio Harika chiederà a Omer di aiutarla dandole la risposta su un biglietto. Il professore però lo coglierà in flagrante e la ragazza darà la colpa al ragazzo per evitare di subire le conseguenze.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 9 settembre 2026: Omer non avrà la borsa di studio, Susen chiede aiuto ad Akif

L’esame di Omer verrà annullato a causa del suo gesto, questo gli impedirà di ottenere la borsa di studio che gli avrebbe permesso di continuare a frequentare la scuola. Susen scoprirà che il ragazzo è stato vittima di un’ingiustizia e proverà a chiedere aiuto ad Akif.

L’uomo si rifiuterà di intervenire perché pensa che la presenza degli Eren a scuola sia solo un problema. Akif penserà infatti che l’allontanamento di Omer sia un’ottima occasione per liberarsi della famiglia per evitare che la verità sulla morte di Kadir venga a galla. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Cemile e Tolga si organizzeranno per pranzare insieme. Lui vorrebbe portarla sul Bosforo in un locale esclusivo, la ragazza però deciderà di usare il denaro per la loro uscita per comprare un centinaio di lahmacun.