Forbidden Fruit quando chiude su Canale 5? Il finale non è imminente

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Il grande successo di Forbidden Fruit su Canale 5 continua. La soap turca, con protagoniste Yildiz ed Ender, con il passare del tempo è ormai diventata uno degli appuntamenti più seguiti del daytime Mediaset. Ogni settimana lo sceneggiato tiene compagnia ad una media di circa 2 milioni di telespettatori.

Una notizia che farà sicuramente piacere ai tanti fan della serie tv ambientata in Turchia, riguarda la possibile durata della programmazione italiana. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, infatti, il capitolo conclusivo di Forbidden Fruit potrebbe essere trasmesso nel corso del 2027, salvo eventuali modifiche decise da Mediaset. Non ci sarebbe quindi alcun finale imminente per la soap.

Dunque, Forbidden Fruit continuerà ad accompagnare il pubblico ancora per parecchi mesi.

Attualmente Canale 5 sta proponendo la quarta stagione delle sei realizzate complessivamente. Questo significa che prima di arrivare agli episodi conclusivi ci saranno ancora numerose puntate da seguire.

Gran parte del successo della serie è legato proprio alle vicende di Yildiz ed Ender, due personaggi capaci di tenere alta l’attenzione grazie a rivalità, strategie e alleanze.