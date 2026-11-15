Helena Prestes e Javier Martinez, giornata alternativa per la coppia: cosa hanno fatto

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 quando hanno preso parte al Grande fratello, a quel tempo ancora condotto da Alfonso Signorini, oggi lontano dalla televisione in seguito allo scandalo che l’ha travolto. In queste ore, la modella brasiliana e l’ex pallavolista argentino hanno deciso di passare una giornata diversa dal solito. La coppia ha infatti raggiunto Ravenna per assistere al ritorno di Ronaldinho in campo. Il giocatore brasiliano è tornato a giocare una partita ufficiale ad undici anni dall’ultima volta. Per l’occasione, Helena Prestes e Javier Martinez erano accompagnati dalla sorella di lei, Mariana.

Helena Prestes e Javier Martinez a Ferrara da Ronaldinho

Gli Helevier hanno assistito al ritorno in campo del fuoriclasse brasiliano Ronaldinho col Ferrara, squadra che milita in Serie C. Una partita che per il 46enne è durata solo un tempo ma dove ha mostrato tutte le sue grandi qualità tecniche. Un vero proprio show che Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto di assistere dallo stadio. La coppia è una grande appassionata di calcio come avevano rivelato nel corso della loro esperienza al Gf Vip. Pet questo motivo, i due hanno approfittato della bella giornata per assistere da vicino ad una delle leggende del calcio moderno.

Javier che spiega la regola del fuori gioco ad Helena e sono sicuro che non ci ha capito una mazza come me 🤣🤣🤣 e come si divertono a prendere in giro mariana sullo sbadiglio in un stadio 🤣🤣questi tre puro show 😂😂🥰#prestinez #helevier pic.twitter.com/3b7A0Tf9w4 — tiziana (@tiziana541850) November 15, 2026