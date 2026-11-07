Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 7 novembre 2026: Nebahat decide di vendicarsi di Akif, Kaan teme che Susen…

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 14.30 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, sabato 7 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Doruk ha ormai accettato Kaan come fratello e dopo che lui ha preso le sue difese con Tolga ha deciso di accoglierlo a casa sua. I due trascorreranno una speciale giornata e questo rafforzerà molto il loro legame. Orhan non avrà nessuna intenzione di tornare a casa, infatti cercherà un’economica sistemazione dal momento che non potrà continuare a dormire nel locale in cui lavora.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 7 novembre 2026: Gonul offre il suo aiuto a Orhan, Kaan mette in guardia Akif

Gonul si proporrà di aiutare Orhan offrendogli di dormire sopra il ristorante, in questo modo resterà vicino alla panetteria. Intanto la professoressa Filiz a scuola assegnerà un compito ai ragazzi, dovranno scrivere in formato anonimo un segreto che non hanno mai rivelato a nessuno per liberarsi di un peso.

Kaan apparirà preoccupato, avrà infatti paura che Susen possa svelare la verità sulla morte di Kadir e cercherà di convincerla a restare in silenzio perché le conseguenze sarebbero per tutti gravi. A causa del comportamento dell’ex marito dopo il loro divorzio, Nebahat sarà distrutta e deciderà di vendicarsi. In che modo? Si recherà a casa degli Eren per rivelargli che Veli è morto per colpa di Akif. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Kaan avviserà il padre, nel frattempo Harika distruggere l’auto di Emir durante una lezione di guida.