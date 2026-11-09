Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 9 novembre 2026: Akif minaccia Nebahat e le impedisce di vendicarsi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, lunedì 9 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Kaan a scuola ha temuto che Susen potesse rivelare la verità sulla morte di Kadir. Nel frattempo Nebahat, turbata dopo il divorzio con Akif, ha pensato ad un modo per vendicarsi. Quando Kaan ha scoperto le sue intenzioni, però, ha subito messo in guardia Akif.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 9 novembre 2026: il piano di Nebahat fallisce, l’ex marito riesce a fermarla

Nebahat sperava di riconciliarsi con il marito ed è rimasta profondamente delusa quando ha scoperto che lui non aveva nessuna intenzione di dare un’altra possibilità al loro matrimonio. Dopo il divorzio, sconvolta, si è messa in testa di vendicarsi di Akif rivelando agli Eren la verità sulla morte di Veli.

L’ex moglie di Akif vuole raccontare ai fratelli Eren tutto quello che ha fatto l’uomo per vendicarsi dopo che lui l’ha lasciata. Kaan, però, ha avvisato il padre e questo gli consentirà di fermare Nebahat. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il padre di Doruk minaccerà l’ex moglie di consegnare alla Polizia l’oggetto con cui ha colpito Resul e che ha provocato la sua morte.