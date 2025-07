Tina Cipollari, dama di Uomini e Donne la attacca: “È gelosa di me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con il suo modo di fare Tina Cipollari non passa mai inosservata a Uomini e Donne, dove da molti anni veste i panni di opinionista.

Nello studio del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 l’esuberante opinionista si rende spesso protagonista di battibecchi e simpatici siparietti con dame, cavalieri e non solo. La sua ‘nemica’ per eccellenza è senza dubbio Gemma Galgani, ma non è l’unica dama che in questi anni è finita nel suo mirino, quest’anno si è più volte scontrata anche con Isabella.

Isabella si scaglia contro Tina Cipollari: la dama pensa che sia gelosa di lei

In un’intervista concessa all’Opinionista Social, senza troppi giri di parole la dama si è detta convinta che durante il programma l’opinionista abbia sempre provato gelosia nei suoi confronti. Riferendosi all’animato litigio scoppiato tra loro in una delle puntate ha raccontato che le aveva chiesto di parlarne da sole fuori da Uomini e Donne davanti ad un caffè ma lei ha iniziato ad urlare dicendole che non voleva essere disturbata.

Isabella ha poi aggiunto: “Li ho capito che è solo gelosa, anche se lei non lo ammetterà mai“. Invece, parlando delle frequentazioni e delle relazioni nate a Uomini e Donne ha detto che non c’è abbastanza tempo per conoscersi nel programma. A detta sua vivi in un’altra dimensione in televisione e spesso trovarsi con la persona che volevi conoscere fuori risulta una catastrofe