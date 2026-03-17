Jenny Guardiano pentita dei ritocchini: “Mi sono rifatta per insicurezza ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jenny Guardiano è stata ospite oggi di Caterina Balivo a La volta buona, dove ha parlato dei ritocchini fatti in passato.

L’ex volto di Temptation Island oggi si mostra al naturale ma prima di rimuovere tutto ciò che aveva fatto aveva esagerato. A causa del suo aspetto si è ritrovata sui social a fare i conti con feroci critiche e attacchi, ad un certo punto però si è resa conto che nemmeno lei si piaceva quando si guardava allo specchio.

Jenny Guardiano si è ritoccata perché era insicura ma poi si è pentita: le rivelazioni dell’ex volto di Temptation Island

Nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato di aver fatto il primo filler quando aveva ventidue anni perché era insicura, col tempo però ha capito che non avrebbe potuto combattere la sua insicurezza in quel modo. Ciò che in quel momento l’avrebbe invece aiutata era un approccio con un terapeuta.

Jenny Guardiano ha fatto sapere che le persone le facevano notare i ritocchini che aveva fatto chiamandola la ‘ragazza di plastica’ o altri offensivi appellativi. Alla conduttrice ha poi detto: “Ho rimosso tutto, è stata una sofferenza perché mi ha bruciato tanto. Ad oggi ripensandoci mi chiedo ‘Cosa ho fatto?’ Colpa mia, ma anche di un medico poco professionale che non mi ha fermata”.