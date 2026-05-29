The 50 Italia, Tony Renda sull’ex Jenny Guardiano: “Ho visto una Jenny che quasi non conoscevo”

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Tony Renda e Jenny Guardiano senza saperlo si sono ritrovati nel cast del nuovo reality The 50 Italia, nessuno dei due è stato felice di vedere l’altro e non hanno fatto nulla per nasconderlo.

Li abbiamo conosciuti in una delle passate edizioni di Temptation Island, l’ex coppia aveva deciso di lasciare insieme il programma ma dopo qualche tempo la loro storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea. La rottura non è stata affatto serena, infatti non sono rimasti in buoni rapporti dopo essersi detti addio.

Tony Renda torna a parlare di Jenny Guardiano dopo The 50 Italia: cosa ha detto sull’ex fidanzata

Il deejay in un’intervista rilasciata nel programma ‘A tutto gossip’ in merito al percorso vissuto nel reality ha detto che si divertiva, giocava ed era entrato fin troppo nel personaggio. A detta sua non sarebbe andato mai oltre davvero ed è per questo che si è dedicato a tutte e non ad una sola persona. Pensa di essere riuscito a coinvolgere tutte in merito agli eventi perché è una persona molto inclusiva.

Tony Renda si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni anche sull’ex fidanzata Jenny Guardiano: “Dopo quasi sette anni di relazione ho visto una Jenny che quasi non conoscevo. Non l’ho mai vista in queste vesti, in quei pensieri, in quel modo di vivere. Non sapevo niente di questo modo in cui voleva vivere, lo stile di vita che voleva”. A detta sua aveva uno stile di vita diverso quando stavano insieme e lui si era innamorato di quella versione di Jenny non di quella vista a The 50 Italia.