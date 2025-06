Nuovo litigio tra Teresanna Pugliese e Omar all’Isola dei famosi, lei sbotta: “Non ce la faccio più”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manca sempre meno alla finale dell’Isola dei famosi e i naufraghi continuano a scontrarsi, poco fa è scoppiato un acceso battibecco tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini.

Cosa è successo tra loro in Honduras? Al naufrago non è andato giù il fatto che la sua compagna di avventura, a parer suo, abbia raccolto troppe lumache. A detta sua lui pensa di più a mantenere le risorse anche per i giorni successivi lei invece ha l’esigenza di soddisfare subito i bisogni.

Omar Fantini critica Teresanna Pugliese, i due litigano all’Isola dei famosi

Quando il naufrago ha criticato il modo di fare dell’ex volto di Uomini e Donne lei gli ha subito fatto notare di aver raccolto lo stesso numero di lumache che aveva preso lui in un’altra occasione dicendo che gli servivano anche per pescare. Si è quindi chiesta perché non può fare lo stesso ragionamento, lui però si è detto convinto che lei le abbia prese per fare il risotto.

Teresanna Pugliese si è sfogata in confessionale dopo lo scontro con Omar Fantini dicendo di essere andata anche oggi in battaglia. Ha fatto sapere che il naufrago ha fatto una tragedia greca per quattro lumache e ha detto che non ce la fa più.

Visibilmente infastidita la naufraga rivolgendosi ad Ormar ha detto che decide sempre tutto lui ma gli ha fatto notare che non è detto che sia sempre giusto quello che pensa lui. Subito dopo ha anche detto di aver raccolto lo stesso numero di lumache di Cristina e ha aggiunto: “A me hai fatto il processo e a lei non dici niente”.