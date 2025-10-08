Temptation Island Valerio Ciaffaroni a cuore aperto: “Confusione, pressione, aspettative, non è stato facile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Valerio Ciaffaroni sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post dove si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale riferendosi al delicato periodo che ha vissuto dopo Temptation Island.

Durante il reality condotto da Filippo Bisciglia ha messo fine alla sua storia d’amore con l’ex fidanzata Sarah e ha iniziato una relazione con Ary. Dopo il programma però sono successe molte cose, per un po’ era anche tornato dall’ex perché sentiva di essere ancora innamorato ma la riconciliazione non è durata a lungo. Oggi è felice con Ary, capire quello che voleva davvero però non è stato facile per lui.

Nuove rivelazioni di Valerio Ciaffaroni dopo Temptation Island: cosa ha detto sul delicato momento che ha vissuto

Nella didascalia del post che ha pubblicato l’ex volto di Temptation Island ha ammesso che ci sono stati dei momenti che nemmeno lui capiva cosa stava accadendo dentro di lui. Ha poi aggiunto: “Confusione, pressione, aspettative. Tante emozioni, tutte insieme. E nel mezzo, io. Non è stato facile restare lucido, non è stato facile scegliere.“

Tra le varie cose Valerio Ciaffaroni ha anche detto che alcune sue decisioni da fuori possono essere sembrate incoerenti, fredde e distanti ma erano l’unico modo per lui per restare fedele a quello che sentiva davvero. A detta sua oggi non ha ancora tutte le risposte, però ha maggiore consapevolezza e pensa che quel periodo gli sia servito.