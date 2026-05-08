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PREMIO IMPRESE E TALENTI, PREMIATO IL DOTTOR ANTONIO RODOLFO SIMONE DI MANFREDONIA

Giorno 7 maggio 2026, presso la sede della Fiera del Levante di Bari, si è svolta la Cerimonia della premiazione dei vincitori, già Laureati ed Imprenditore, di tutt’Italia, di una Borsa di Studio di Master Internazionale e manageriale.



Tra i vincitori del “Premio Imprese e Talenti” è stato premiato il Dottore Antonio Rodolfo SIMONE, di Manfredonia, Medico del Ministero della Difesa e Medico Sanitario presso una Clinica Privata di Noicattaro (Bari).