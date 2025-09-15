Temptation Island e poi anticipazioni: Valerio ha provato a riavvicinarsi a Sarah, lei…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per la gioia dei tantissimi fan del reality dei sentimenti stasera andrà in onda su Canale 5 Temptation Island e poi. Da mesi in molti aspettano questo momento per scoprire cosa è accaduto alle coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island.

Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire alcune intriganti anticipazioni sullo speciale del reality, alcuni dei dettagli che ha rivelato riguardano una coppia che è scoppiata a Temptation Island, quella formata da Valerio e Sarah.

Valerio ha cercato Sarah dopo Temptation Island: come ha reagito lei

Avevano partecipato al programma perché lui non si fidava più dell’ormai ex fidanzata dopo aver trovato alcune chat con altri ragazzi. Lei durante il suo percorso ha dimostrato di essere molto innamorata di Valerio, lui invece ha capito che i suoi sentimenti erano cambiati e si è avvicinato sempre di più alla single Ary.

Dopo un bacio con la tentatrice il ragazzo ha chiesto il falò di confronto e ha messo fine alla sua storia d’amore con Sarah, un momento davvero straziante ed emozionante che ha catturato non poco l’attenzione dei telespettatori. Ad oggi Valerio è ancora legato sentimentalmente ad Ary, sembra però che abbia provato a riavvicinarsi all’ex fidanzata. Stando agli spoiler rivelati da Pugnaloni lui sarebbe molto confuso, ma come ha reagito lei? IIn merito a ciò ha svelato: “Il tentativo di riavvicinarsi a Sarah è stato solo a parole perché nei fatti zero. Lui è molto confuso, Sarah grazie al cielo l’ha respinto“.