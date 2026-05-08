L’Eredità, Stefano ha ‘fegato’ e vince un montepremi a 6 cifre

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Si torna finalmente a vincere a L’Eredità, dopo un periodo piuttosto complicato per i concorrenti. L’ultimo trionfo risaliva al 20 aprile, quando Beatrice riuscì a conquistare 23.750 euro. Questa volta, però, si parla di una vincita a sei cifre, firmata dal campione del momento: Stefano.

L’Eredità puntata 8 maggio 2026

La puntata dell’8 maggio de L’Eredità ha visto Marco Liorni guidare la sfida insieme a sette concorrenti: Giorgio, reduce da una Ghigliottina sfortunata, Annalisa alla sua seconda serata, Adrian di Fano, Marco di Bollate, Viola di Borgo San Lorenzo, Valerio di Roma e infine Stefano, arrivato alla sua sesta serata consecutiva. Una partita intensa, fatta di tensione, colpi di scena e grande concentrazione.

Eliminati due campioni

Cambio di scenario anche al Triello, dove Stefano è stato l’unico a resistere fino alla fine della serata. Il campione si è ritrovato a sfidare Viola e Valerio in una manche particolarmente combattuta. Grazie a un utilizzo intelligente del bonus, Stefano è riuscito ad accedere alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 200.000 euro. La cifra è poi stata dimezzata una sola volta, fermandosi a 100.000 euro: abbastanza per trasformare una serata già speciale in un momento da ricordare.

La Ghigliottina: quanto ha vinto Stefano

Cipolle, Amaro, Grasso, Merluzzo, Mangiarsi. Erano queste le cinque parole della Ghigliottina, da collegare a un unico termine capace di unirle tutte. Stefano, con lucidità e sangue freddo, è riuscito a trovare la risposta esatta: “Fegato”. Una parola che gli ha spalancato le porte di una vincita da 100.000 euro in gettoni d’oro. Un traguardo enorme, arrivato alla sua prima vittoria nel programma. E adesso la domanda è inevitabile: riuscirà a concedersi anche il bis?

Nel frattempo, sui social il pubblico sembra essersi già affezionato a lui. In tanti fanno il tifo per Stefano, apprezzandone la calma, la simpatia e il modo genuino di affrontare il gioco.