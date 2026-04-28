Temptation Island, Valentina Riccio svela perché hanno rimandato le nozze: “Gravidanza fortemente cercata”

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Valentina Riccio e Antonio Panico dopo essere tornati insieme da qualche mese si preparano a diventare genitori, da poco hanno infatti annunciato la dolce attesa in preda alla gioia.

Nei mesi scorsi si erano detti addio facendo quindi saltare il matrimonio, lui però è riuscito a farsi concedere un’altra possibilità. Intervistata da Talk About Gossip la Riccio ha rivelato che lei e il compagno avevano deciso di rimandare le nozze perché lui si era reso conto di aver fatto il passo più lungo della gamba ed era andato nel panico.

Valentina Riccio parla della dolorosa separazione con Antonio Panico: le rivelazioni sulla gravidanza

In quel periodo discutevano tanto, le tensioni erano all’ordine del giorno e l’ex volto di Temptation Island non era pronto a compiere l’importante passo del matrimonio. Lei ha ammesso che quello per lei non è stato un periodo affatto semplice, sono stati i suoi figli a darle la forza di affrontare tutto. Ci ha tenuto a precisare che i suoi sentimenti non sono mai cambiati, la separazione infatti è servita ad Antonio perché gli ha fatto capire cosa voleva davvero.

Dopo essersi riconciliati la loro storia d’amore procede a gonfie vele e presto diventeranno genitori. Sulla dolce attesa Valentina Riccio ha svelato: “Questa gravidanza è arrivata subito, fortemente cercata e voluta da Antonio. lo, a essere onesta, avrei aspettato ancora un po’, ma queste cose non si programmano”. Ha poi rivelato di aver provato una fortissima emozione quando ha scoperto di essere incinta.