Temptation Island, Valentina mette in guardia Antonio dopo la riconciliazione: “Alla prossima è fuori”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A San Valentino Antonio Panico e Valentina Riccio hanno annunciato ai fan il loro ritorno di fiamma mostrandosi più innamorati che mai sui social.

La loro storia d’amore era finita qualche mese dopo aver partecipato a Temptation Island e lei si era detta certa che questa volta l’addio fosse definitivo. Non aveva nessuna intenzione di perdonare l’ennesima mancanza di rispetto del compagno, infatti aveva anche annullato le nozze ma poi ha cambiato idea. In molti sui social hanno criticato Valentina Riccio per aver concesso un’altra chance ad Antonio Panico, lei ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza.

Valentina Riccio replica alle critiche sui social e mette in guardia Antonio Panico: lo sfogo dell’ex volto di Temptation Island

Sul suo profilo Instagram, in merito alla sua decisione di tornare con il compagno, l’ex protagonista di Temptation Island ha detto: “Non c’è stato nessun tradimento fisico, detto ciò non giustifica Antonio su quello che ha fatto. Antonio già lo sa, che la prossima che fa è fuori casa”.

La compagna di Antonio Panico pensa che molte coppie che si spacciano per la famiglia del Mulino Bianco poi fanno di peggio. Valentina Riccio ha poi assicurato che non hanno finto di essersi lasciati o fatto altro per hype, ha poi concluso il suo sfogo dicendo che lei è semplicemente sé stessa.