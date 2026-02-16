Spettacolo Italia

Antonio Panico e Valentina Riccio sono tornati insieme: la speciale dedica sui social

Valentina Riccio ha perdonato Antonio Panico dopo Temptation Island: lui le dedica speciali parole sui social.

Sara Fonte16 Febbraio 2026
Antonio Panico e Valentina Riccio sono tornati insieme
Antonio Panico e Valentina Riccio 8Foto Ig @tony_panico)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembrava essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Antonio Panico e Valentina Riccio pochi mesi dopo Temptation Island, c’è stato però un inaspettato colpo di scena nel loro rapporto.

Cosa è successo tra loro? Dopo il reality di Filippo Bisciglia la coppia stava organizzando il loro matrimonio, all’improvviso però è saltato tutto. Era stata lei ad annunciare la rottura sui social, rivelando ai fan che aveva scoperto alcuni messaggi del compagna con altre donne. L’ennesima delusione l’aveva spinta a mettere fine alla loro relazione e sembrava convinta di non volergli concedere altre possibilità.

Valentina Riccio ha perdonato Antonio Panico dopo Temptation Island: lui le dedica speciali parole sui social

Di recente l’ex protagonista di Temptation Island aveva fatto sapere di aver ritrovato la serenità dopo essere stata molto male per la fine della sua storia d’amore con l’ex compagno. Tra le varie cose aveva detto che stava meglio, soprattutto perché non doveva più rincorrere nessuno.

Antonio Panico però non si è mai arresto, in più occasioni aveva fatto sapere di voler riconquistare a tutti i costi Valentina Riccio e c’è riuscito. Ad ufficializzare il ritorno di fiamma è stato lui con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il set di foto li ritrae felici insieme, mostra anche il regalo che lui ha fatto alla compagna a San Valentino. Nella didascalia ha scritto: “Le parole sono importanti, se così non fosse allora sarebbero inutili le poesie, le canzoni. Sarebbe inutile dire perdonami, abbracciami, Ti amo Amore mio”.

Tags
Sara Fonte16 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©