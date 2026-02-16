Antonio Panico e Valentina Riccio sono tornati insieme: la speciale dedica sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembrava essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Antonio Panico e Valentina Riccio pochi mesi dopo Temptation Island, c’è stato però un inaspettato colpo di scena nel loro rapporto.

Cosa è successo tra loro? Dopo il reality di Filippo Bisciglia la coppia stava organizzando il loro matrimonio, all’improvviso però è saltato tutto. Era stata lei ad annunciare la rottura sui social, rivelando ai fan che aveva scoperto alcuni messaggi del compagna con altre donne. L’ennesima delusione l’aveva spinta a mettere fine alla loro relazione e sembrava convinta di non volergli concedere altre possibilità.

Valentina Riccio ha perdonato Antonio Panico dopo Temptation Island: lui le dedica speciali parole sui social

Di recente l’ex protagonista di Temptation Island aveva fatto sapere di aver ritrovato la serenità dopo essere stata molto male per la fine della sua storia d’amore con l’ex compagno. Tra le varie cose aveva detto che stava meglio, soprattutto perché non doveva più rincorrere nessuno.

Antonio Panico però non si è mai arresto, in più occasioni aveva fatto sapere di voler riconquistare a tutti i costi Valentina Riccio e c’è riuscito. Ad ufficializzare il ritorno di fiamma è stato lui con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il set di foto li ritrae felici insieme, mostra anche il regalo che lui ha fatto alla compagna a San Valentino. Nella didascalia ha scritto: “Le parole sono importanti, se così non fosse allora sarebbero inutili le poesie, le canzoni. Sarebbe inutile dire perdonami, abbracciami, Ti amo Amore mio”.