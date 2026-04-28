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Monte Sant’Angelo, sarà possibile ‘rottamare’ i tributi comunali entro il 26 luglio

Si rende noto che con Deliberazione n. 19 del 22.04.2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) il Governo ha introdotto una nuova rottamazione statale. Con i commi da 102 a 110 è stata lasciata ai Comuni la responsabilità di definire in autonomia un provvedimento di forte impatto operativo: la possibilità di disciplinare forme “a regime” di definizione agevolata delle entrate locali, con regole costruite direttamente dall’ente, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento tributario e degli equilibri di bilancio.

Le entrate oggetto di definizione riguardano ICI, IMU, TASI, TARI, TARES. CUP (ex COSAP e Imposte sulla Pubblicità)

Sarà possibile definire in maniera agevolata i contenziosi in essere e le liti pendenti, gli omessi versamenti e le omesse dichiarazioni.

Per accedere alla definizione è necessario inviare via pec (publiservizi@pec.it) o presentare in formato cartaceo al protocollo del Concessionario Publiservizi (agenzia locale ubicata in Via per Manfredonia 19/21) l’istanza di adesione allegata.

E’ possibile richiedere, al concessionario, con apposita istanza, i carichi tributari definibili.

Consultazione e termine per le domande

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 26 luglio 2026.

IstanzaDefinizioneAgevolata2026.BISpdf

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prospetto informativo

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Delibera CC approvazione regolamento

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REGOLAMENTO

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