Temptation Island, dopo il ritorno di fiamma Antonio e Valentina si sposano? Cosa ha deciso la coppia

Sono successe molte cose tra Antonio Panico e Valentina Riccio dopo la loro partecipazione a Temptation Island, dove lui l’aveva stupita con una romantica proposta di matrimonio.

Nei mesi scorsi lei aveva ufficializzato la fine della loro storia d’amore dicendo che il matrimonio non ci sarebbe più stato. Per settimane si era mostrata convinta della sua scelta, col tempo però lui è riuscito a riconquistarla. Valentina Riccio ha deciso di concedere un’ultima possibilità al compagno, lo ha anche messo in guardia sul fatto che non ci saranno altre occasioni se commetterà altri errori.

Dopo essere tornati insieme Valentina Riccio e Antonio Panico convoleranno a nozze? Cosa ha detto lei sui social

La coppia diventata nota durante l’ultima edizione di Temptation Island ha ufficializzato il ritorno di fiamma nel giorno di San Valentino e da quel momento sono tornati a mostrarsi complici e innamorati sui social.

I loro fan si stanno chiedendo se dopo la riconciliazione sono tornati a dedicarsi ai preparativi del matrimonio. A fare chiarezza ci ha pensato Valentina Riccio sul suo profilo Instagram, dove ha svelato cosa hanno deciso in merito alle nozze. La compagna di Antonio Panico ha fatto sapere che non riveleranno nessun dettaglio sul matrimonio perché non vogliono illudere nessuno. Ha poi rivelato: “Per quello che è successo, sono io per il momento che non me la sento. Poi in un futuro chissà, tutto può accadere, chissà”.