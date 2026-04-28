Lido Nettuno: un nuovo modo di vivere il mare a Siponto
MANFREDONIA – C’è un luogo dove l’estate prende forma tra il suono delle onde e la luce del sole: è il Lido Nettuno, sul lungomare di Siponto.
Uno spazio pensato per chi cerca relax, comfort e momenti da vivere in un ambiente curato e accogliente.
Grande attenzione è dedicata alle famiglie: durante la stagione estiva, i più piccoli vivranno attività di animazione pensate per loro, mentre gli adulti potranno concedersi il proprio tempo tra relax e leggerezza.
L’esperienza sarà completata dalla ristorazione, grazie a una proposta gastronomica che accompagnerà ogni momento della giornata, dalla colazione alla pausa pranzo fino all’aperitivo, arricchita dalla presenza della pizzeria con forno a legna, punto di riferimento per chi ama i sapori autentici.
Il benessere troverà spazio con attività come pilates e acqua gym in riva al mare, mentre al tramonto il lido si animerà con musica ed eventi, diventando un luogo di incontro e convivialità.
Sarà un’estate ricca di novità, tutta da scoprire al Lido Nettuno.