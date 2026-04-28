Antonella Elia ripensa a Pietro e crolla al GF Vip: “I grandi amori ci fanno dannare”

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Antonella Elia ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip, ripensando all’ex compagno Pietro Delle Piane infatti non è riuscita a trattenere le lacrime.

Alla gieffina è venuto in mente il suo rapporto con l’ex mentre ascoltava ‘Amici mai’, brano di Antonello Venditti. In confessionale si è lasciata andare ad uno sfogo, ha fatto sapere che le viene da piangere perché alcune canzoni le ricordano Pietro.

Antonella Elia scoppia a piangere pensando all’ex Pietro Delle Piane: lo sfogo della gieffina in confessionale

La gieffina ha rivelato che quel brano le fa pensare al fatto che lei e Pietro Delle Piane non potrebbero mai essere amici. Il motivo? Perché a parer suo c’è stata troppa passione tra loro ed è per questo che non potrebbero avere un rapporto di amicizia.

Antonella Elia in lacrime ha aggiunto: “I grandi amori ci fanno dannare, è meglio vivere relazioni tiepide che almeno non danno troppo dolore“. Anche Adriana Volpe in confessionale ha commentato il crollo emotivo della gieffina, lei non pensa che la relazione con Pietro sia davvero finita. Lei pensa che in fondo la Elia sia ancora innamorata dell’ex compagno.