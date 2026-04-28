Sport Manfredonia
Giudice Sportivo: multato il Manfredonia, tre gare di squalifica per Babaj, out anche Spinelli e Jallow
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Giudice Sportivo: multato il Manfredonia, tre gare di squalifica per Babaj, out anche Spinelli e Jallow
Euro 800,00 MANFREDONIA CALCIO 1932
Per avere i propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (8 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. (R CdC)
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA
BABAJ DANJEL (MANFREDONIA CALCIO 1932)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto